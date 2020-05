Zingaretti a Sky Tg24: aiuto a imprese non nazionalizzazione

Sostegno alle imprese e non per governarle o peggio statalizzarle, perché queste sono delle balle, nessuno ci ha mai pensato, ma per costruire un rapporto serio con chi in questo Paese ha diritto e vuole riprendere a produrre. Sono sostegni dovuti, molti a fondo perduto. Penso anche alla notizia di ieri, a mio giudizio molto positiva, riguardo ai bar, ristoranti, quel commercio al dettaglio che non pagherà l'occupazione di suolo pubblico, perché nel nome della sicurezza, dovremo anche cambiare il modo di consumare.