Zingaretti a Sky TG24: "Salvini è un creatore di paure"

Salvini è un creatore di paure, che già ce ne sono troppe e naturali, quando non ci sono le deve creare, come quando parlava del MES come grande pericolo per i risparmiatori italiani. Crea paura e si candida a rappresentarla. Racconta i problemi, ma non li sa risolvere ed è molto triste, mi permetta di dire, che su un caso molto delicato, perché parliamo di vita, di morte, di temi delicatissimi come quella di un'epidemia possibile, ci auguriamo di no, legata a questa infezione, a questo virus, addirittura sul virus si voglia lucrare. Mi fa piacere, ho letto che la Meloni e anche altre forze del centrodestra hanno preso le distanze. Perché se non ci si unisce come sistema Paese di fronte a un rischio come quello appunto di un virus, e allora che cosa altro deve unirci?