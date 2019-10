Zingaretti a Skytg24: con la manovra sconfitto il Salvinismo

Il fatto positivo di questa manovra è che è stato sconfitto il Salvinismo, che era balle e debiti, cioè promesse - Non dimentichiamoci mai che 70 giorni fa si parlava con Salvini di tassare le cassette di sicurezza - e debiti, perché quell'irresponsabilità aveva portato questo Paese sul lastrico. Sono stati bruciati solo con lo spread 20 miliardi di euro per le battute e, appunto, per l'inesistenza di una politica economica. Il fatto positivo di questa fase è che l'Italia è tornata credibile. Lo spread.