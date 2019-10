Zingaretti: "Alleanza con M5s diventi alleanza politica"

Quando c'è un'alleanza di Governo che oscilla nel consenso che ha ai nastri di partenza tra il 40 o il 48% è un dovere provare - i non dico che ci si riuscirà - a trasformare questa alleanza di Governo in un'alleanza politica che si misuri nel confronto con i cittadini. Io ho detto questo e sono anche sorpreso che... la Destra no, perché ho capito perché si sono arrabbiati, hanno paura, perché se andasse avanti questa proposta e questo processo politico noi avremmo riaperto la contendibilità politica in questo Paese, e cioè tra due poli che, come accade in una democrazia, si confrontano, quindi è la cosa più naturale.