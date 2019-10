Zingaretti, differenze con M5S ma insieme per Italia

Quando ci dicono, quando lo dico io: “ma come, ci sono tante differenze tra di voi”, sì ci sono tante differenze, ma poi alla fine questa è un'esperienza di governo che si è unita per un motivo solamente: perché amiamo l'Italia e amiamo questo Paese e questo Paese non ha altro bisogno che di ricostruire fiducia.