Zingaretti: Governo Conte senza maggioranza

Il Governo Conte non è una maggioranza e i litigi di queste settimane, le passeggiate in spiaggia, le pacche sulle spalle volevano nascondere questa verità, c'è un Governo ma non ha più una maggioranza, e infatti l'Italia è bloccata. Per questo motivo, abbiamo detto, il Presidente Conte deve andare al Quirinale e riferire al Presidente della Repubblica che non ha una maggioranza, soprattutto sulla politica estera, perché la TAV è figlia di trattati internazionali. Il problema è che ci sono talmente tanti debiti, che non ci saranno soldi per finanziare politiche sulla sanità, sulla scuola, sul lavoro, sulla crescita e quindi hanno portato il Paese quasi sul lastrico e non sanno come uscirne. Quindi il tema non è l'Europa, è che non sanno come dire agli italiani che in 13 mesi hanno dilapidato un immenso patrimonio e saranno costretti o a tagliare i servizi o a fare nuovi debiti oppure non fare nulla.