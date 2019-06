Zingaretti: minibot sono una grande truffa

I mini-bot sono una grande truffa perché significa aggiungere debito a debito. L'Italia invece ha bisogno di politiche per il lavoro, per lo sviluppo, per la crescita, per l'università, per la scuola, e invece di mettere in campo queste politiche prendono in giro le persone, gli italiani e l'Europa su queste stravaganze che servono solo a loro, per distrarre le persone.