Zingaretti, Pd alternativa a centrodestra ma allargare campo

Questo voto ha riacceso tantissime speranze e ha ricollocato il Partito Democratico, come l'unico baricentro di una possibile nuova alleanza che diventi una credibile alternativa al centrodestra. Ai numeri attuali è intorno al 30% e non è sufficiente e quindi noi dobbiamo sicuramente allargare il campo di forze che dovrà però allargarsi non sulla base dei nomi o su un aspetto nominalistico, ma sulla base delle idee.