Zingaretti: prudenza Governo giusta e corretta

Il tema delle riaperture e la prudenza usata dal Governo, è stata una prudenza giusta e corretta. Basta vedere cosa sta accadendo in Germania e altri Paesi per capire quanto questa prudenza sia stata corretta. Quella frase era riferita a una data riguardo a una particolare categoria che è quella appunto che si riferisce a giugno e anche in quell'occasione di quell'intervista ho detto quello che penso, cioè che quelle scelte andranno confermate sulla base della curva dei contagi e dell'opinione scientifica.