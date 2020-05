Zingaretti: se cade governo non vedo altre maggioranze

Io dico alla politica: "Guardate che la vera priorità è capire come le mafie si combattono nelle carceri e come in un momento di crisi economica si contrasta l'inquinamento mafioso nell'economia legale". Questa è la vera priorità e su questo noi dovremmo insieme trovare delle soluzioni per permettere che in un momento di crisi economica non diventi ancora più forte l'economia mafiosa. E questo tema non c'entra nulla con il chiacchiericcio che sta investendo il sistema politico in queste ore. Addirittura io mi rivolgo a tutti, maggioranza e opposizione, per dire: "Troviamo su questo, mafia delle carceri, contrasto ai poteri criminali, lotta per l'economia legale, quali sono i provvedimenti d'urgenza che in un momento di crisi economica e in un momento di grande investimento pubblico è necessario avere, affinché le risorse finanziarie arrivano a chi ha bisogno e non ai mafiosi". Questa è la missione, anche di questo Governo che noi abbiamo sempre detto: "Deve governare in una ricerca continua di dialogo con le opposizioni". E se questo Governo non ce la fa io francamente vedo difficile che dentro questo Parlamento si possa riproporre una maggioranza diversa. Confermo quello che abbiamo sempre detto.