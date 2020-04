Zingaretti: semplificazione priorità del governo

La cosa più importante, nelle azioni che si stanno pensando e che si attueranno, è la semplificazione dell'Italia, la semplificazione delle procedure. Noi, non potremo avere nessuna ripresa se non si semplifica come lo è Stato è organizzato. Questo, lo dico, perché accanto alla semplificazione, all'Italia semplice, che dovrà essere l'Italia che verrà, l'Italia più semplice, questo, porta con sé il tema della velocità, dell'attuazione dei processi.