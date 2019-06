'10 tour', Alessandra Amoroso festeggia 10 anni di carriera

Servizio mandato in onda il 06/03/2019. - Un viaggio in musica per ringraziare i suoi fan da nord a sud, passando per le isole. Alessandra Amoroso, classe 1986, festeggia in tour i 10 anni di carriera. Da giovane alle prime armi ad artista pop che colleziona sold out e dischi di platino, Alessandra detta Sandrina, afferma di non essere cambiata poi così tanto. Sono sempre quella ragazzina che comunque tante volte ancora agisce d'istinto, quella Sandrina che vive di tanto entusiasmo, che cerca di dare felicità, serenità. Sono sempre io, soltanto un po' più grande. Il "10 Tour" ha debuttato dal Pala Alpitour di Torino. Ultima tappa ad Acireale il 13 maggio prossimo. A luglio poi, come ciliegina sulla torta, in programma un vero e proprio party. Ho bisogno sempre di trovare qualcosa che mi faccia sentire a casa, al caldo, protetta e così è con il gruppo con il quale lavoro e così è con i miei fan che io non chiamo fan ma chiamo big family appunto. Ed è proprio per questo che abbiamo poi creato una casetta, che è il nostro fan club, che tendenzialmente è nato innanzitutto per beneficenza. Per dire ancora a loro il mio sincero e più amato grazie, è stato quello di organizzare una festa gigante a Cinecittà World il 20 di luglio, in modo tale da poter condividere tutta una giornata insieme.