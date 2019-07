Cinecittà: sul set di The New Pope. Numeri della nuova serie

È stato il miglior debutto in Italia per una serie originale Sky, la quarta negli Usa per una serie HBO degli ultimi anni, nominata ai Golden Globe con Jude Law miglior attore e nominata agli Emmy Award per scenografie e fotografia. Venduta in 154 paesi. Sono questi alcuni degli impressionanti numeri di The Young Pope, ora Paolo Sorrentino torna con una seconda serie ambientata in Vaticano, scritta da lui, Umberto Contarello e Stefano Bises che si intitolerà the New Pope. Nel cast, tra gli altri, Jude Law, John Malkovich, Silvio Orlando e Javier Camara. Alla mostra del cinema di Venezia verranno presentati in anteprima mondiale il secondo e il settimo episodio. Queste le immagini di una visita fatta sul set a Cinecittà, dove sono state ricostruite alcune parti interne ed esterne di San Pietro. Anche in questo caso esperienza, abilità artigianale e sartoriale per una produzione con numeri da capogiro, 58 le persone coinvolte per la costruzione del set interno, 15 per l'arredamento, 18 i pittori, 8 mesi di lavoro, 10 settimane solo di pittura. Questa invece la facciata di San Pietro, stuccata e dipinta in 3 settimane, ricostruita anche la cappella Sistina e la Sala Regia in 6 mesi con un gran lavoro di resa in finto marmo con più di 50 tipologie. Si prova una certa emozione ad entrare in sartoria dove sfarzo, raffinatezza e qualità, fedele all'originale danno forma ai costumi. Ogni dettaglio è curato alla perfezione per i 4500 costumi, le oltre 1000 paia di scarpe, le croci per i cardinali, vescovi e suore. 22 le settimane di ripresa, 103 gli attori coinvolti provenienti da 65 paesi. Fatica e passione, genio anche, per dare anima e vita a una storia ancora tutta da scoprire. Di cui Silvio Orlando rivela questo: quello che posso dire è che il gioco che Paolo fa, affascinantissimo, di nascondere le cose, sotto c'è sempre un sottostrato di commedia e di tragedia, tutto raffredato. Mi sembra che sia l'uno che l'altra vengano fuori molto. Ma il vero segreto dell'armonia sul set, almeno per il cardinal Voiello, è questo: non divento mai amico nè di Nanni nè di Paolo, perchè forse da un amico, non posso accettare quello che può farmi un regista.