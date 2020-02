A Miami il concerto-evento per Fast and Furious 9

Sono queste le prime immagini che annunciano il nuovo capitolo di una delle saghe più redditizie e longeve di sempre. Il 21 maggio arriva in Italia Fast & Furious 9 insieme a Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Charlize Theron ed Helen Mirren, arriva anche John Cena. Chi è? Il passato di Dominic Toretto bussa all'improvviso alla sua porta presentando il conto di un legame indissolubile. È Jakob... Il fratello di Dom. Il lancio del trailer è stato anche accompagnato da uno spettacolare concerto evento a Miami anche in ricordo del compianto Paul Walker, scomparso nel 2013. Alla regia in cinque mesi di riprese Justin Lin. La saga si concluderà con il decimo capitolo previsto per aprile 2021.