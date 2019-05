A Milano in migliaia al Radio Italia Live

Ciao e benvenuti al più grande evento live della musica italiana. La musica italiana si dà appuntamento a Milano e, nonostante la pioggia, suona forte in Piazza Duomo. In migliaia, ombrelli alla mano, arrivano all'appuntamento annuale con la tappa meneghina del Radio Italia Live. Vario il parterre degli artisti che si esibiscono sul palco, per tutti i gusti e tutte le età. Così, mentre Loredana Bertè graffia la platea con la sua voce inconfondibile... Francesco Gabbani diverte e fa ballare. Marco Mengoni si muove intenso ed elegante. Ci sono Gué Pequeno e Sfera Ebbasta, Alessandra Amoroso ed Ermal Meta, Tiromancino e Ultimo, mentre l'incursione nella musica internazionale è affidata a Sting. A chiudere ci pensa il rock di Luciano Ligabue.