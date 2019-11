Accetto miracoli, il nuovo album di Tiziano Ferro

Cosa ti lascio di me e di te io cosa prendo? Prendo un tatuaggio, prendo quella sera, prendo questa lacrima. “Accetto miracoli” è evocativo il titolo del nuovo album di Tiziano ferro. 12 brani scritti in un momento di profonda trasformazione. Prodotti con l'ausilio del produttore statunitense Timbaland. È un disco che ho scritto in un momento di grande rivoluzione della mia vita. Cioè è cambiato tutto, senza che io lo decidessi. Ed è per questo che parlo di miracoli, perché vivo in un posto che non avrei mai detto. Mi sono ritrovato a lavorare per la prima Volta, dopo 18 anni, con un team di produzione diverso, ma soprattutto a lavorare con un produttore che per me era un idolo da quando ero adolescente. E poi dal punto di vista sentimentale, perché mi sono ritrovato a conoscere una persona che poi è diventata anche una persona che ho sposato. Quindi tutti questi piccoli cambiamenti che ad oggi sono andati molto bene sono miracoli. Fermo gli ostacoli, accetto miracoli. Dei suoi quasi 40 anni, una ventina, Tiziano li ha passati a fare musica, con la consapevolezza che per arrivare al cuore del pubblico c'è solo un modo. Penso che la verità sia l'unica cosa che mi ha unito alle persone fino ad ora. La verità non è necessariamente la versione più bella di se stessi, ma è sicuramente la più accettabile. Penso sia molto più facile essere veri che non esserlo, ecco. Lo dico molto sinceramente. Quindi quello che succede lo abbracci e lo assecondi, e va bene così. L'anno prossimo c'è il tour. Il tour si chiama TZN 2020. Sarà un tour non sul disco, sarà un tour di soli singoli. Quindi solo le canzoni famose per la festa dei miei 40 anni.