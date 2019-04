Aerosmith, show permanente a Las Vegas

La voce e quella inconfondibile di Steven Tyler, loro sono gli Aerosmith. La band è a Las Vegas per il loro primo show permanente nella città del Nevada. Uno spettacolo che li vedrà impegnati sino alla fine di quest’anno. Una serata da tutto esaurito, che ha entusiasmato il pubblico del gruppo, nato a Boston all'inizio degli anni Settanta. Vincitori di Grammy, gli Aerosmith, nel mondo hanno venduto oltre 150 milioni di dischi, oltre a essere stati inseriti nella Rock and Roll Hall of Fame. Per gli Aerosmith, come testimoniano queste immagini, l'energia è la stessa di sempre, uguali sono il look e la capacità di tenere il palco. Un'immersione nel rock duro da non perde.