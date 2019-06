Angry Birds 2: a settembre arriva "Nemici amici per sempre"

Mi sono innamorato dei personaggi di questo film, sai nel primo ci abbiamo lavorato così tanto, comunque non riuscivamo a smettere di pensare dove saremmo potuti arrivare, dove i personaggi sarebbero potuti andare. Questo è un ottimo segnale, siamo stati entusiasti di avere avuto la possibilità di realizzare questo secondo capitolo per introdurre nuovi personaggi, continuare ad espandere il loro mondo, abbiamo animaletti disegnati da bravissimi professionisti, come Francesca Natali, lei è in grado di creare personaggi che riesce a vedere sulla carta e già dalla prima occhiata intuisci la loro personalità quando poi prendono vita sul grande schermo. In questo film ci sono nuovi personaggi, come l'uccellino Silver, abbiamo Courtney con un nuovo nemico o meglio nemica, Zeta e molti altri. È così divertente vederli nel film, entrare in qualche modo in comunicazione con le persone.