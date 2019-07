Aston Martin di James Bond, in vendita a ferragosto

Fanalini che si abbassano all'occorrenza per fare spazio a letali mitragliatrici; la targa che cambia per non farsi identificare; un telefono che a quei tempi era davvero avveniristico; l'immancabile pulsante per il sedile estraibile; il rostro per rompere le ruote delle macchine nemiche. Lei è ovviamente l'Aston Martin DB5 di James Bond. Iconica, definita in un libro la macchina più famosa del mondo, leggendaria, grigia metallizzata, lei e l'Agente 007 quasi un corpo unico. Era il 1964 quando nasceva insieme ai numerosi optionals potenziati questo rapporto che si consolidò in numerosi film. Alla sua guida Sean Connery o Pierce Brosnan, sempre seguiti da qualcuno o in fuga da qualcosa. Appartenuta negli ultimi 50 anni a tre proprietari privati diversi, questo modello non è mai stato utilizzato per dei film, ma solo per la promozione di alcune pellicole negli Stati Uniti. Ora sarà in vendita; a Ferragosto, volendo, si può passare da Monterey, in California, entrare nell'asta di Sotheby's e provare a comprarla. Si stima che verrà venduta per 4 o 6 milioni di dollari.