Bennato, canzone per cambiare la realtà

In genere, quando... Ti faccio prima l’esempio con la chitarra. Quando mi invento una canzone, all'inizio me la invento in finto inglese, questa qua all’inizio faceva così. Edoardo Bennato racconta a Sky Tg24 com'è nata “La realtà non può essere questa”. I proventi della canzone andranno a un ospedale di Napoli. Edoardo ha composto la musica a casa sua, in questa stanza, con Jukebox scaricato con dischi di Chuck Berry e Peppino Di Caprio. Il testo è del fratello Eugenio e racconta il momento attuale. Un mondo in quarantena. La realtà è tutta in questa stanza, nella rete, che annulla ogni distanza. La realtà, è fuori dal balcone, nella rete, che diventa una prigione. La realtà, è tutta l’illusione. La realtà che stiamo vivendo in questi giorni non può essere questa, dobbiamo cambiarla. Dobbiamo cercare di cambiarla in meglio. Non c'è niente che gli umani non possono realizzare sia a livello singolo sia a livello collettivo. Basta schiarirsi le idee, porsi un obiettivo e alla fine lo raggiungi l’obiettivo.