Bond 25: il prossimo 007 sarà donna? VIDEO

Lashana Lynch classe 1987, evidentemente donna, bella e di origini giamaicane. È lei il prossimo 007? Dopo metoo nell'era dell’inclusion James Bond, sembrerebbe pronto ad andare in pensione, per lasciare spazio a un agente nera e che indossa i tacchi, almeno stando a quanto riportato dalla stampa estera. In verità, Bond ancora Bond interpretato per la quinta volta Daniel Craig, ma viene sostituito come 007, rivela la solita gola profonda dal set. La fonte spiega che all'inizio del nuovo capitolo cinematografico M, che ha il volto di Ralph Fiennes, chiama in campo 007, ed è in quel momento che, con un vero colpo di teatro, entra in scena la bella Lashana, nota al grande pubblico per le sue partecipazioni nella serie TV Still Star-Crossed e Captain Marvel. In attesa dell'uscita di Bond 25 arriverà in sala il prossimo anno, tra una trovata e l’altra i rumors su una promozione da Bond Girl a Bond Woman, si fanno sempre più insistenti.