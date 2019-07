Bond 25, immagini dal set in Giamaica

Solo per l'occhio di una telecamera queste scene da un set segretissimo: il prossimo film di 007 è in produzione, si gira in Giamaica. Non ha ancora un titolo ufficiale, ma tutti lo chiamano “Bond 25” e ha attraversato una zona pericolo per un cambio in corsa di regista e un infortunio al protagonista. Ecco Daniele Craig, per lui il domani non muore mai, a quanto pare, visto che ha accettato di essere Bond per la quinta volta, dopo una lunga riflessione e si è rimesso da un incidente sul set che a maggio gli è costato una piccola operazione alla caviglia. Da queste immagini sembra che avventura e belle donne saranno in primo piano anche in “Bond 25” che sarà girato in diverse parti del mondo, inclusi Caraibi, Londra Norvegia e Italia.