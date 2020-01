Brad Pitt e Jennifer Aniston, incontro sul red carpet

Sembra quasi un “ci vediamo dopo” questo sfiorarsi senza afferrarsi, questo guardarsi in mezzo alla gente mentre il mondo gira, ma tutto pare fermarsi. Accade cosi nell'hollywoodiana glamorous night dei SAG Awards, quando il sindacato degli attori premia gli attori stessi, che Brad Pitt e Jennifer Aniston si ritrovino in pubblico con un affetto tanto inaspettato quanto atteso, ridando vento alle vele di chi, come i fan della coppia, non ha mai perso le speranze di un loro ritorno insieme. Così il gossip si scatena, la sua eco rimbalza da una sponda all'altra degli Stati Uniti, da una parte all'altra dell'oceano. Le foto del loro incontro e le immagini della serata si trovano ovunque, con i due mano nella mano mentre si danno un bacio leggero sulla guancia o si lanciano sguardi d'intesa. Non succedeva da anni. Del resto sulla loro storia, finita con un divorzio nel lontano 2005, non si sono mai davvero spenti i riflettori, neanche quando, era il periodo d'oro dei “Brangelina”, Brad e Jen sembravano lontanissimi. L'affascinante attore le spezzava il cuore, per stessa ammissione di Jennifer, sposandosi e mettendo su famiglia con la splendida Jolie e arrivando ad avere con lei ben sei figli. Aniston, intanto, si leccava le ferite, mai del tutto rimarginate. Il gossip la inseguiva, diventava sinonimo di donna tradita, viaggiava da sola, la paparazzavano con un presunto flirt, sposava e lasciava il Justin Theroux di turno. Quanto accaduto nella notte di Los Angeles potrebbe voler dire niente oppure lasciare intendere che Brad e Jennifer, nonostante tutto, sono fatti per stare insieme. Forse semplicemente sono fatti per farci sognare.