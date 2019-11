Bryan Adams, 60 anni per il rocker fotografo

Grinta, rock e spirito melodico. Le canzoni di Bryan Adams hanno una ricetta che piace al grande pubblico. Il cantautore canadese in 35 anni di carriera ha venduto oltre 100 milioni di dischi e collezionato premi e nomination di livello mondiale come per la canzone del film Robin Hood del 1991, candidata a Oscar e vincitrice del Grammy. 60 anni per Bryan Adams, musicista, attivista per i diritti dei bambini e per la pace e animalista. È vegano e dice “Se ami gli animali non mangiarli”. La seconda vita artistica di Bryan Adams è quella di fotografo. L'ultimo libro di immagini è dedicato alle persone senza casa, ma sono entrate nel suo obiettivo anche supermodelle e star del cinema come Cindy Crawford, Linda Evangelista, Pamela Anderson, Wim Wenders e Christoph Waltz. Da molte parti del mondo sono arrivati auguri di compleanno per Bryan Adams, che ha ringraziato con una foto in stile anni settanta, un salto nei tempi andati che la musica può rendere possibile.