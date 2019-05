Catch-22, due nuovi episodi della serie prodotta da Clooney

Una buona giornata a lei, colonnello. Sono 50 missioni, signore. Aspetta, hai fatto… 11 missioni. 11 missioni? Esatto signore, le ho fatte in sei giorni. Torna Catch-22 e nei due nuovi episodi proseguono i tentativi di John Yossarian per essere esentato dalle missioni. Per tornare a casa sano e salvo è disposto a volare il doppio delle missioni, pur di essere congedato il prima possibile. Un tentativo, il suo, che si rivelerà vano poiché le sue operazioni in volo sono destinate ad aumentare. Eppure per combattere la burocrazia il personaggio interpretato da Christopher Abbott è disposto davvero a tutto. Che mi diresti se ti chiedessi di mettere questo in quella zuppa? Il rischio di “YoYo” e dei piloti bombardieri è quello di incappare nelle conseguenze del paradossale comma 22 che dà il titolo alla serie. Chi è pazzo può infatti chiedere di essere esentato dalle missioni di volo, ma chi chiede di essere esentato dalle missioni di volo non è pazzo. Tra spettacolari scene di volo, black humor e un ritmo forsennato, in Catch-22 è protagonista la contagiosa follia della guerra. La serie è tratta da un classico della letteratura americana in chiave antimilitarista. È stata girata per intero in Italia.