Catch 22, il video di The Jackal sulla nuova serie Sky

“Bel curriculum! Complimenti per il voto di laurea e master”. “E master? Sì, ho sempre amato studiare, ho sempre dato il massimo.” “Certo, giusto.” “Ora però è arrivato il momento di iniziare a sentirmi adulto” “E' giusto” “Di mettermi in gioco” “Giusto” “Di lavorare.” “Certo, giusto.” “Quindi...” “Ma il suo profilo è molto notevole, però noi non assumiamo un candidato che non abbia esperienza lavorativa.” “Scusi, ma per avere esperienza lavorativa devo prima iniziare a lavorare” “Sì.” “Ma per iniziare a lavorare, devo avere esperienza lavorativa?” “Sì.” “Ma questo... è un paradosso!” (Rumori) “Cosa?” “Buco nero interdirezionale. E' un fenomeno tipico che ha a che vedere con i paradossi”. “Succede in ogni colloquio.” “E come si chiude?” “La dovrei assumere.” “E allora mi assuma!” “Ma io leggo che lei non vive in città, noi consideriamo solamente candidati residenti in città.” “Va bene, ma vivo a 50 Km da qui, ma se mi assumete mi trasferisco”. “Esatto, lei si trasferirebbe se io la assumessi, ma io non posso assumerla se prima lei non si trasferisce.” “Ma questo è un altro paradosso!” “Sì, però non lo ripeta ogni volta perché poi mi risucchia tutti gli oggetti, è un casino!” “Ah, va bene. Mi faccia una domanda senza paradossi”. “Mi parli di lei, dei suoi hobby, cosa le piace fare”. “Mi piacciono le serie TV”. “Ah, sì, bello, anche a me. Tipo?” “Ha visto quella nuova, quella con George Clooney ambientata nella Seconda guerra mondiale?” “Catch-22” “Sì” “Bello, mi piacciono le ambientazioni...” “Eh, anche a me” “Ha visto bene il titolo, di cosa parla?” “Catch-22?” “Dai!” “Della situazione di scelta nella quale la presenza di più regole contraddittorie non consente nessuna scel... Oddio, parla di un paradosso!!!” “Mi dispiace, ma non usciamo, non possiamo farci niente” “Mi dia un'ultima possibilità” “E va bene, allora mi dica un suo pregio e un suo difetto” “Il mio più grande difetto è che non ho difetti. Oddio, è un paradosso!!! Ahaaaa!!!” “Le faremo sapere”. “Ahaaaa!!!”“ Sicuramente questo raffreddamento globale...” “Ahaaa!!!” “Lei è qui per il colloquio?” “Sììì!” “Per la posizione di esperto in prima persona di buchi neri interdimensionali?” “Sì!” “Ed è sopravvissuto, quindi è super qualificato per questa posizione?” “Sì!” “Mi dispiace, cerchiamo persone con meno esperienza” “Noooo!!!”