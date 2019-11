Cesare Cremonini, 20 anni di carriera in una raccolta

“Voglio che tutt'intorno ci sia solo la vita per me”. “La mia ossessione è sempre stata quella di trovare chiavi di lettura comuni a tutti. È un'ossessione che non avrà mai fine perché è un'utopia, è impossibile, ma questo è il mio dovere, è il senso della mia vita trovare il modo di mettere insieme i sentimenti che provano persone diverse, perché io credo che alla fine, davvero, di fronte a una bella canzone, di fronte all'arte, di fronte a un bel film siamo tutti uguali”. Con un'ambizione di scrivere con le sue canzoni una pagina della musica italiana, Cesare Cremonini presenta i primi 20 anni di carriera in “Best Of”, un album con inediti, successi e registrazioni rare. “Per capire un artista bisogna saper leggere se nella sua vita ha costruito e ha scritto e ha proposto ed è riuscito a proporre tante canzoni, le canzoni con la C maiuscola, le canzoni che in qualche maniera possono avere un significato per tantissime persone nel tempo”. “Fammi una fotografia e tienila per sempre nel telefono, dico una bugia, è facile lasciarsi in un telefono”. “Quanto di quel passato che è dentro il nostro telefonino, in realtà, andando a spulciare le foto, quanto di quel passato è veramente quello che noi volevamo mostrare, quello che noi siamo? “Al telefono” parla in maniera, a mio pare, abbastanza coraggiosa, nel senso che si espone molto come canzone, mi espone molto. Noi oggi abbiamo il nostro DNA dentro a un telefonino, ma nella nostra memoria dov'è che ci siamo fermati a quello che veramente volevamo, a quello che veramente sognavamo? Qual è il nostro vero amore tra tutte le foto che abbiamo dentro il telefonino?”. “Sento un po' di malessere, però, mentre descrivi queste cose”. “L'inquietudine fa parte di questi tempi altrimenti non avremmo bisogno probabilmente di essere aggrappati alla tecnologia in maniera cosi ansiogena. Io spero che la tecnologia in generale cambi per poter diventare sempre più a misura dei nostri sentimenti, più pacata, meno invasiva”.