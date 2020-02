Chef Colonna: "La tradizione romana nei miei piatti"

Roma ha sempre rappresentato nel cinema, nei luoghi delle tradizioni dalle borgate ai gorghi più storici, Trastevere. Non possiamo dimenticare i film di Fellini, i film di Ettore Scola, dove c'era questa centralità della trattoria, dell’osteria, un po’ generona, un po’ generosa, oggi però mi ritrovo questa invenzione, chiamiamola invenzione, molto divertente, questo dizionario di Carolina Venosi che traduce questi detti romani, in perfetto inglese. Ma la cosa divertente è che si riesce finalmente, attraverso questo dizionario, a percepire il linguaggio romanesco, il vero linguaggio romanesco, che tutti amerebbero, questa è una città moderna, siamo in una città europea, eppure, io penso che un milanese, pagherebbe oro per dire certe frasi, certe parole romane che fa fatica, però piace il romano, l’ho scoperto anche stando qui a Milano. Quindi motivo di fare questa cena, di inventarmi questo teatro, in un momento anche un po’ di difficoltà, mi sembrava una cosa molto divertente.