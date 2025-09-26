Questo mondo è molto più profondo di quanto immagini. Guarda il nuovissimo trailer di Avatar: Fuoco e Cenere e scoprilo al cinema dal 19 dicembre. Inoltre, non perderti Avatar: La via dell'acqua, di nuovo sul grande schermo in 3D per una sola settimana, a partire dal 3 ottobre. Con "Avatar: Fuoco e Cenere", James Cameron riporta il pubblico su Pandora in una nuova, coinvolgente avventura con il Marine Jake Sully (Sam Worthington), ora leader dei Na'vi, la guerriera Na'vi Neytiri (Zoe Saldaña) e la famiglia Sully. Il film, la cui sceneggiatura è di James Cameron, Rick Jaffa e Amanda Silver, e da una storia di James Cameron, Rick Jaffa, Amanda Silver, Josh Friedman e Shane Salerno, vede la partecipazione anche di Sigourney Weaver, Stephen Lang, Oona Chaplin, Cliff Curtis, Joel David Moore, CCH Pounder, Edie Falco, David Thewlis, Jemaine Clement, Giovanni Ribisi, Britain Dalton, Jamie Flatters, Trinity Jo-Li Bliss, Jack Champion, Brendan Cowell, Bailey Bass, Filip Geljo, Duane Evans, Jr. e Kate Winslet.