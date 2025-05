Nella sonnolenta periferia di Adelaide, dopo la morte improvvisa del padre, il giovane Andy (Billy Barratt) e la sorella non vedente Piper (Sora Wong) devono essere affidati a una famiglia affidataria. Ma a soli tre mesi dal momento in cui Andy potrà prendersi cura di lei legalmente, la loro vita subisce un nuovo stravolgimento, quando a occuparsi di loro inizia l’eccentrica e gentile Laura (Sally Hawkins), che vive da sola in una grande casa isolata con il piccolo e inquietante Oliver (Wren-Phillips). Ma cosa nasconde il loro passato? O il loro presente? Ancora in lutto per la perdita, mai superata, dell’amata figlia, la donna infatti sembra nascondere un segreto più inquietante, un terrificante rituale che Andy o Piper non avrebbero mai potuto immaginare.