"Dancer in the Dark", un film diretto da Lars von Trier, racconta la storia di Selma, una madre immigrata dalla Cecoslovacchia che lavora instancabilmente per racimolare i fondi necessari per far operare il figlio Gene, anch'egli affetto dalla sua stessa malattia degenerativa degli occhi. Selma, appassionata di musical, trova conforto nell'evadere nella sua realtà attraverso sogni a occhi aperti dove si immagina coinvolta in numeri musicali.