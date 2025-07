Michele, Tiziana, Leo, Antonella, Filippo e Belinda sono i sei creators selezionati per partecipare a Dedalus, un nuovo social game che promette di rivoluzionare il mondo del web 3.0 e di rendere ricco e famoso il vincitore. Rinchiusi in un'arena isolata i concorrenti partecipano a dei giochi che si rivelano via via sempre più pericolosi. Ma quello che sembrava un semplice gioco si rivela lentamente in qualcosa di completamente diverso e i ragazzi, da concorrenti, si ritrovano ad essere contemporaneamente carnefici e vittime di una elaborata vendetta.