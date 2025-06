"Deliver Me From Nowhere" racconta la creazione dell'album "Nebraska" di Bruce Springsteen, un album acustico e intimo registrato nel 1982, in contrasto con il suo lavoro più ampio con la E Street Band. Il film, diretto da Scott Cooper, si concentra su quel periodo specifico della vita di Springsteen, mostrando la sua decisione di registrare l'album da solista, in modo più spoglio e personale, in un momento in cui stava anche lavorando a "Born in the USA".