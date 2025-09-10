"Demon Slayer - Kimetsu no Yaiba- The Movie: Infinity Castle" vede Tanjiro e i cacciatori di demoni irrompere nel Castello dell'Infinito, la roccaforte di Muzan, per lo scontro finale. L'attacco di Muzan alla residenza Ubuyashiki spinge Tanjiro e gli Hashira in questa dimensione misteriosa, dando inizio alla battaglia definitiva contro i demoni. Il film racchiude la climax della serie, con le forze dei Cacciatori di Demoni che combattono i restanti membri dei Dodici Kizuki all'interno della fortezza labirintica.