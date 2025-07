Maggio 2020. In una piccola cittadina del New Mexico, lo scontro tra lo sceriffo locale (Phoenix) e il sindaco (Pascal) innesca un’escalation di tensione, trasformando Eddington in una polveriera pronta a esplodere. Mentre la comunità si frantuma in fazioni contrapposte, diffidenza e paura prendono il sopravvento in un susseguirsi di colpi di scena.