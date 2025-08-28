Il film "Enzo", con protagonista il sedicenne Eloy Pohu e Pierfrancesco Favino nel ruolo del padre, racconta la storia di Enzo, un adolescente di buona famiglia che si allontana dalle aspettative dei genitori per diventare muratore. Nel cantiere incontra Vlad, un collega ucraino, e in questa relazione trae una nuova prospettiva sull'amore, l'amicizia e l'appartenenza. Il film esplora il conflitto tra il desiderio di libertà e le aspettative sociali, la ricerca di identità e il difficile dialogo tra padre e figlio.