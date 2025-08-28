Enzo, il trailer del film con Pierfrancesco Favino

00:01:40 min
|
1 ora fa

Il film "Enzo", con protagonista il sedicenne Eloy Pohu e Pierfrancesco Favino nel ruolo del padre, racconta la storia di Enzo, un adolescente di buona famiglia che si allontana dalle aspettative dei genitori per diventare muratore. Nel cantiere incontra Vlad, un collega ucraino, e in questa relazione trae una nuova prospettiva sull'amore, l'amicizia e l'appartenenza. Il film esplora il conflitto tra il desiderio di libertà e le aspettative sociali, la ricerca di identità e il difficile dialogo tra padre e figlio.

Tutta colpa del rock, il trailer del film con LilloTutta colpa del rock, il trailer del film con Lillo
cinema
Tutta colpa del rock, il trailer del film con Lillo
00:01:33 min
| 1 ora fa
pubblicità
EMBARGO CHIARA: Venezia 82, La grazia di Sorrentino apre la Mostra del CinemaEMBARGO CHIARA: Venezia 82, La grazia di Sorrentino apre la Mostra del Cinema
cinema
Venezia 82, Ferzetti: La Grazia un film di amore e conflitto
00:01:05 min
| 22 ore fa
EMBARGO CHIARA: Venezia 82, La grazia di Sorrentino apre la Mostra del CinemaEMBARGO CHIARA: Venezia 82, La grazia di Sorrentino apre la Mostra del Cinema
cinema
Venezia 82, Servillo racconta La Grazia di Paolo Sorrentino
00:00:46 min
| 22 ore fa
ERROR! EMBARGO CHIARA: Venezia 82, La grazia di Sorrentino apre la Mostra del CinemaERROR! EMBARGO CHIARA: Venezia 82, La grazia di Sorrentino apre la Mostra del Cinema
cinema
Venezia, Sorrentino: "La Grazia è resistere agli istinti"
00:00:51 min
| 22 ore fa
ERROR! EMBARGO CHIARA: Venezia 82, La grazia di Sorrentino apre la Mostra del CinemaERROR! EMBARGO CHIARA: Venezia 82, La grazia di Sorrentino apre la Mostra del Cinema
cinema
Venezia 82, Sorrentino: A Gaza un genocidio ma no a censure
00:01:30 min
| 22 ore fa
ERROR! EMBARGO CHIARA: Venezia 82, La grazia di Sorrentino apre la Mostra del CinemaERROR! EMBARGO CHIARA: Venezia 82, La grazia di Sorrentino apre la Mostra del Cinema
cinema
Venezia 82, Sorrentino, La Grazia e il tema dell'eutanasia
00:00:52 min
| 22 ore fa
I Roses, trama e cast del filmI Roses, trama e cast del film
cinema
I Roses, trama e cast del film
00:02:24 min
| 1 giorno fa
Una scomoda circostanza, trama e cast del filmUna scomoda circostanza, trama e cast del film
cinema
Una scomoda circostanza, trama e cast del film
00:02:22 min
| 1 giorno fa
Hamnet, il trailer del filmHamnet, il trailer del film
cinema
Hamnet, il trailer del film
00:01:59 min
| 1 giorno fa
Io sono Rosa Ricci, il trailer del filmIo sono Rosa Ricci, il trailer del film
cinema
Io sono Rosa Ricci, il trailer del film
00:00:53 min
| 1 giorno fa
Velluto Blu, nuovo trailer italiano del film di David LynchVelluto Blu, nuovo trailer italiano del film di David Lynch
cinema
Velluto Blu, nuovo trailer italiano del film di David Lynch
00:01:49 min
| 2 giorni fa
Io sono ancora qui, il trailer del filmIo sono ancora qui, il trailer del film
cinema
Io sono ancora qui, il trailer del film
00:02:16 min
| 2 giorni fa
Tutta colpa del rock, il trailer del film con LilloTutta colpa del rock, il trailer del film con Lillo
cinema
Tutta colpa del rock, il trailer del film con Lillo
00:01:33 min
| 1 ora fa
EMBARGO CHIARA: Venezia 82, La grazia di Sorrentino apre la Mostra del CinemaEMBARGO CHIARA: Venezia 82, La grazia di Sorrentino apre la Mostra del Cinema
cinema
Venezia 82, Ferzetti: La Grazia un film di amore e conflitto
00:01:05 min
| 22 ore fa
EMBARGO CHIARA: Venezia 82, La grazia di Sorrentino apre la Mostra del CinemaEMBARGO CHIARA: Venezia 82, La grazia di Sorrentino apre la Mostra del Cinema
cinema
Venezia 82, Servillo racconta La Grazia di Paolo Sorrentino
00:00:46 min
| 22 ore fa
ERROR! EMBARGO CHIARA: Venezia 82, La grazia di Sorrentino apre la Mostra del CinemaERROR! EMBARGO CHIARA: Venezia 82, La grazia di Sorrentino apre la Mostra del Cinema
cinema
Venezia, Sorrentino: "La Grazia è resistere agli istinti"
00:00:51 min
| 22 ore fa
ERROR! EMBARGO CHIARA: Venezia 82, La grazia di Sorrentino apre la Mostra del CinemaERROR! EMBARGO CHIARA: Venezia 82, La grazia di Sorrentino apre la Mostra del Cinema
cinema
Venezia 82, Sorrentino: A Gaza un genocidio ma no a censure
00:01:30 min
| 22 ore fa
ERROR! EMBARGO CHIARA: Venezia 82, La grazia di Sorrentino apre la Mostra del CinemaERROR! EMBARGO CHIARA: Venezia 82, La grazia di Sorrentino apre la Mostra del Cinema
cinema
Venezia 82, Sorrentino, La Grazia e il tema dell'eutanasia
00:00:52 min
| 22 ore fa
I Roses, trama e cast del filmI Roses, trama e cast del film
cinema
I Roses, trama e cast del film
00:02:24 min
| 1 giorno fa
Una scomoda circostanza, trama e cast del filmUna scomoda circostanza, trama e cast del film
cinema
Una scomoda circostanza, trama e cast del film
00:02:22 min
| 1 giorno fa
Hamnet, il trailer del filmHamnet, il trailer del film
cinema
Hamnet, il trailer del film
00:01:59 min
| 1 giorno fa
Io sono Rosa Ricci, il trailer del filmIo sono Rosa Ricci, il trailer del film
cinema
Io sono Rosa Ricci, il trailer del film
00:00:53 min
| 1 giorno fa
Velluto Blu, nuovo trailer italiano del film di David LynchVelluto Blu, nuovo trailer italiano del film di David Lynch
cinema
Velluto Blu, nuovo trailer italiano del film di David Lynch
00:01:49 min
| 2 giorni fa
Io sono ancora qui, il trailer del filmIo sono ancora qui, il trailer del film
cinema
Io sono ancora qui, il trailer del film
00:02:16 min
| 2 giorni fa
Playlist di tendenza
pubblicità