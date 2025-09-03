Venezia 82, presentata la docuserie Orgoglio e pregiudizio

00:01:47 min
|
18 minuti fa

Presentata alla Mostra del Cinema di Venezia "Orgoglio e pregiudizio", la docuserie realizzata da Libero Produzioni in collaborazione con Sky scritta da Andrea Fassoni e Marco Falorni. Tre episodi di 30 minuti che andranno in onda prossimamente su Sky Tg24 e che raccontano il celebre World Gay Pride del 2000 che si è svolto a Roma durante il Giubileo. "Orgoglio e pregiudizio" è un racconto corale che approfondisce il passato e il presente delle persone LGBTQI+ attraverso la voce di personalità come Vladimir Luxuria, Elly Schlein, Francesco Rutelli, Francesca Pascale, Serena Bortone, Cathy La Torre, Alessandro Cecchi Paone, Nicky Vendola, Imma Battaglia, Franco Grillini, Francesco Cicconetti e molti altri… La docuserie è un viaggio che inizia all’alba del movimento omosessuale in Italia negli anni 70 per attraversa gli anni 80 e 90 e si conclude con lo straordinario successo del WORLD PRIDE 2000. Una storia che continua anche dopo il 2000 fino ai giorni nostri con gli eventi che hanno più contraddistinto le lotte e le conquiste dei diritti come la legge per le unioni civili, la legge contro l’omotransfobia e i più recenti pride fino alla celebre parata a Budapest del 28 giugno 2025 .

