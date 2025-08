Anna De La Vega (Sofia Carson) ha 22 anni, abita a New York, è originaria del Queens e da sempre sogna di studiare all’università di Oxford. Dopo essersi brillantemente laureata, rinuncia a un lavoro ben remunerato come analista finanziario per specializzarsi in poesia vittoriana nella cittadina inglese. Un anno intero lontano da casa tra pioggia, libri e verdi giardini. Il suo alloggio nello studentato è bellissimo, con una finestra che si affaccia direttamente sull’antico edificio.