La storia parte dalla morte di Ludovico (Andrea Bosca), che affida la figlia di 10 anni, Margot (è Mia MCGovern Zaini), alla governante di casa Felicia (Vittoria Puccini), con la richiesta di trasformare la storica villa di famiglia in un orfanotrofio. Quest'idea nasce per poter fare in modo che la piccola possa essere circondata da bambini negli anni più delicati della sua vita. Felicia però non vorrà mantenere la promessa e cercherà con Max, un suo spasimante (è Greg), di trasformare quell'occasione in un modo facile per guadagnare un mucchio di soldi. Il trauma di questa situazione renderà Margot muta.Margot fugge così dal luogo dove è tenuta sostanzialmente prigioniera, trovando conforto in un circo con un clown bianco, Charlie (è Giorgio Panariello). Il circo è magico, così magico da far tornare a Margot la parola e portarla a conoscere una nuova famiglia in grado di amarla e di proteggerla, anche se inusuale. Felicia, nel frattempo le darà la caccia.