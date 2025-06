Argentina, 1981. Mentre la guerra sporca impazza, il marxista Valentin Arregui Paz è detenuto come prigioniero politico. Valentin è costretto a dividere la cella con il parrucchiere gay Luis Molina, a seguito di una condanna a otto anni per presunta corruzione di un minore, il quale, per distrarsi dall'orrore del carcere, passa il tempo immaginando film con protagonista un'attrice del passato di nome Ingrid Luna, incluso il ruolo della Donna Ragno, che uccide la sua preda con un bacio.