Quando le superstar del K-pop Rumi, Mira e Zoey non stanno riempiendo gli stadi, usano le loro identità segrete di cacciatrici di demoni per proteggere i fan dai pericoli soprannaturali sempre in agguato. Insieme, dovranno affrontare la loro minaccia più grande: un'irresistibile boy band rivale composta da demoni sotto copertura. Da Netflix e Sony Pictures Animation (Spider-Man: Across the Spider-Verse), arriva un'odissea K-pop ricca di azione e puro divertimento, con canzoni originali completamente inedite. Include anche un nuovo brano originale interpretato da Jeongyeon, Jihyo e Chaeyoung delle TWICE.