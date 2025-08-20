Lord Doyle (Colin Farrell) si nasconde a Macao e trascorre giorno e notte nei casinò, bevendo pesantemente e giocandosi i pochi soldi che gli sono rimasti. Mentre cerca in tutti i modi di far fronte ai debiti in rapido aumento, riceve un'ancora di salvezza dalla misteriosa Dao Ming (Fala Chen), l'impiegata di un casinò con segreti tutti suoi. Ma alle sue calcagna c'è Cynthia Blithe (Tilda Swinton), un'investigatrice privata pronta a metterlo davanti a ciò da cui sta fuggendo. Mentre Doyle cerca di raggiungere la salvezza, i confini della realtà iniziano a stringersi intorno a lui. LA BALLATA DI UN PICCOLO GIOCATORE è diretto da Edward Berger (Niente di nuovo sul fronte occidentale, Conclave) e interpretato da Colin Farrell, Fala Chen, Deanie Ip, Alex Jennings e Tilda Swinton.