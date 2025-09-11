La riunione di condominio, il trailer del film

LA RIUNIONE DI CONDOMINIO di Santiago Requejo, con Raúl Fernandez de Pablo, Clara Lago, Tito Valverde, arriverà al cinema dall'11 settembre distribuito da BIM Distribuzione. Una “semplice” riunione di condominio a Madrid in cui si discute della sostituzione dell'ascensore. Tutto fila liscio finché quello che doveva essere un incontro ordinario e pacifico, si trasforma nell’incubo temuto da tutti: viene annunciato l’arrivo di un nuovo inquilino con problemi di salute mentale. Tutto ciò scatenerà una serie di reazioni inaspettate, scontri e ipocrisie, mettendo in luce pregiudizi e paure nei confronti del possibile nuovo arrivato.

