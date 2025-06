La facoltosa famiglia Mariani, composta dai genitori Edoardo e Giovanna e dai tre figli Giacomo, Emma e Lidia, viziati da un alto tenore di vita, si ritrova improvvisamente sull’orlo del fallimento a causa di un investimento sbagliato. I genitori cercano di nascondere la spiacevole situazione, ma presto tutto precipita. Senza più un soldo, privati di ogni privilegio e abbandonati dalle loro amicizie, i Mariani sono costretti a trasferirsi dalla loro lussuosa villa ad un umile sottoscala in un quartiere degradato. Quando tutto sembra vacillare, Ottavio, un ex compagno di liceo di Edoardo perso di vista ormai da anni, e la sua famiglia, si rivelano gli unici disposti ad aiutarli senza chiedere nulla in cambio.