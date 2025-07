"Project Hail Mary" narra la storia di Ryland Grace, un insegnante di scienze che si risveglia senza memoria a bordo di una navicella spaziale, la Hail Mary, in missione disperata per salvare la Terra. Scopre che il sole si sta affievolendo a causa di una forma di vita aliena, gli astrofagi, che si nutrono della luce solare, e che lui è l'unico superstite della missione. Ryland deve quindi trovare una soluzione per sconfiggere gli astrofagi e salvare il pianeta dalla distruzione. Nel corso della sua avventura, incontrerà una specie aliena intelligente, sviluppando un'alleanza improbabile per combattere una minaccia comune.