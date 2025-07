Nel cuore della storia ci sono le sorelle Nora e Agnes Borg, interpretate rispettivamente da Renate Reinsve (già musa di Trier in The Worst Person in the World) e Inga Ibsdotter Lilleaas, che si ritrovano dopo anni di distanza in seguito alla morte della madre. Le due devono confrontarsi con il ritorno del padre Gustav (interpretato da Stellan Skarsgård), un ex-regista di fama internazionale ormai caduto nell’oblio. Quando Gustav propone a Nora di interpretare la protagonista del suo nuovo film — un progetto autobiografico ispirato alla drammatica storia della sua stessa madre, vittima di torture naziste — la donna rifiuta. Ma la situazione si complica quando il ruolo viene offerto a una giovane e ambiziosa star hollywoodiana, Rachel Kemp (una sorprendente Elle Fanning), portando nuova tensione in una famiglia già profondamente lacerata.