Sotto le nuvole, il trailer del film

00:01:40 min
|
2 ore fa

È il nuovo film del Leone d’Oro, Orso d’Oro, Premio EFA e candidato agli Oscar, Gianfranco Rosi, che sarà presentato in Concorso alla 82esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Tra il Golfo e il Vesuvio, la terra talvolta trema, le fumarole dei campi flegrei segnano l’aria. Sulle tracce della Storia, delle memorie del sottosuolo, in bianco e nero, una Napoli meno conosciuta si popola di vite. Sotto le nuvole c’è un territorio attraversato da abitanti, devoti, turisti, archeologi che scavano il passato, da chi, nei musei, cerca di dare ancora vita, e senso, a statue, frammenti, rovine. La circumvesuviana attraversa il paesaggio, cavalli da trotto si allenano sulla battigia. Un maestro di strada dedica il suo tempo al doposcuola per bambini e adolescenti, i vigili del fuoco vincono le piccole e grandi paure degli abitanti, le forze dell’ordine inseguono i tombaroli. Una nave siriana, nel porto di Torre Annunziata scarica il grano ucraino. La terra intorno al golfo è un’immensa macchina del tempo. “Ho girato e vissuto per tre anni all’orizzonte del Vesuvio - racconta Gianfranco Rosi - cercando le tracce della Storia, lo scavo del tempo, ciò che resta della vita di ogni giorno. Raccolgo le storie nelle voci di chi parla, scruto le nuvole, i fumi dei Campi Flegrei. Quando filmo accolgo la sorpresa di un incontro, di un luogo, la vita di una situazione. La sfida del racconto è assecondare l’inquadratura, mentre le storie prendono vita. Il tempo del film è la fiducia di quell’incontro. Ho girato in bianco e nero, ho guardato in bianco e nero. Mentre filmavo, tra il mare il cielo e il Vesuvio, scoprivo un nuovo archivio del vero e del possibile”.

La valle dei sorrisi, il trailer del film horror
cinema
La valle dei sorrisi, il trailer del film horror
00:01:37 min
| 1 ora fa
Return to Silent Hill, il trailer del sequel
cinema
Return to Silent Hill, il trailer del sequel
00:00:52 min
| 1 ora fa
Venezia 82, in concorso "Orphan" di László Nemes
cinema
Venezia 82, in concorso "Orphan" di László Nemes
00:00:48 min
| 16 ore fa
Venezia 82, Clooney e Sandler in "Jay Kelly" di Baumbach
cinema
Venezia 82, Clooney e Sandler in "Jay Kelly" di Baumbach
00:01:04 min
| 16 ore fa
Venezia 82, Alba Rohrwacher in "Jay Kelly" di Noah Baumbach
cinema
Venezia 82, Alba Rohrwacher in "Jay Kelly" di Baumbach
00:01:00 min
| 16 ore fa
Il club dei delitti del giovedì, il trailer serie Netflix
cinema
Il club dei delitti del giovedì, il trailer
00:02:16 min
| 1 giorno fa
Tutta colpa del rock, il trailer del film con Lillo
cinema
Tutta colpa del rock, il trailer del film con Lillo
00:01:33 min
| 1 giorno fa
Enzo, il trailer del film con Pierfrancesco Favino
cinema
Enzo, il trailer del film con Pierfrancesco Favino
00:01:40 min
| 1 giorno fa
Venezia 82, La grazia di Sorrentino apre la Mostra del Cinema
cinema
Venezia 82, Ferzetti: La Grazia un film di amore e conflitto
00:01:05 min
| 1 giorno fa
Venezia 82, La grazia di Sorrentino apre la Mostra del Cinema
cinema
Venezia 82, Servillo racconta La Grazia di Paolo Sorrentino
00:00:46 min
| 1 giorno fa
Venezia 82, La grazia di Sorrentino apre la Mostra del Cinema
cinema
Venezia, Sorrentino: "La Grazia è resistere agli istinti"
00:00:51 min
| 1 giorno fa
Venezia 82, La grazia di Sorrentino apre la Mostra del Cinema
cinema
Venezia 82, Sorrentino: A Gaza un genocidio ma no a censure
00:01:30 min
| 1 giorno fa
