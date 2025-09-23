La serie "Mandalorian" è ambientata dopo la caduta dell'Impero Galattico in "Star Wars: Il ritorno dello Jedi", dove un mercenario solitario (un Mandaloriano del pianeta Mandalore) si fa strada attraverso i confini più remoti della galassia senza legge. Lungo il cammino, incontra Grogu (una creatura sensibile alla Forza appartenente alla stessa specie del Maestro Jedi Yoda), e i due stringono un improbabile legame mentre attraversano la galassia lontana lontana, evitando le vestigia dell'Impero e incontrando personaggi provenienti da tutto il canone di Star Wars.