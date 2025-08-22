"The Mastermind" è un film di Kelly Reichardt ambientato negli anni '70 che racconta la storia di JB Mooney (interpretato da Josh O'Connor), un falegname disoccupato che pianifica e realizza un audace furto di opere d'arte, ma la sua vita prende una svolta caotica e imprevista. Il film segue la sua fuga e il suo progressivo declino morale mentre cerca di gestire le conseguenze del colpo, il tutto sullo sfondo del turbolento contesto sociale degli Stati Uniti dell'epoca, segnato dalla guerra del Vietnam e dal movimento di liberazione delle donne.