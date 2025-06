In "The Pickup – Il blindato dell’amore", un semplice prelievo di denaro prende una piega inaspettata quando due incompatibili autisti di furgoni blindati, RUSSEL (Eddie Murphy) e TRAVIS (Pete Davidson), vengono assaliti da criminali spietati guidati da una scaltra mente criminale, ZOE (Keke Palmer), con piani che vanno ben oltre il carico di denaro. Mentre il caos esplode intorno a loro, l’improbabile duo deve affrontare pericoli estremi, personalità agli antipodi e una giornata davvero storta... che peggiora di minuto in minuto.